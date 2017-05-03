Тиллерсон рассказал, с чего начнется восстановление отношений с Россией

«В соответствии с разговором, который состоялся вчера между президентом Путиным и нашим президентом, мы и министр иностранных дел будем продолжать выяснять, можем ли мы работать вместе в первой большой области сотрудничества по Сирии и можем ли мы достичь прекращения огня, которое продлится достаточно долго для того, чтобы перейти к мирному процессу», — заявил Тиллерсон.

Свое заявление Тиллерсон сделал во время выступление перед сотрудниками ведомства. Госсекретарь подчеркнул, что пока не может сказать, «куда мы придем». Тиллерсон отметил, что российско-американские отношения «идут по спирали вниз», поэтому необходимо найти область, в которой Россия и США «смогут восстановить некоторый уровень доверия».

Президент России Владимир Путин и глава США Дональда Трамп провели 2 мая телефонные переговоры, в рамках которых обсудили скоординированные действие в борьбе с международным терроризмом. В частности, стороны подняли тему создания зон безопасности в арабской республике. Главы двух государств договорились усилить контакты министров иностранных дел для скорейшего поиска вариантов выхода из сирийского кризиса.