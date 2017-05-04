Украина обжалует решение Интерпола прекратить розыск Януковича

Решение Интерпола прекратить розыск экс-президента Украины Виктора Януковича будет обжаловано. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

По утверждению надзорного ведомства, прекращение розыска экс-президента Украины произошло не по причине недостатков следствия или допущенных нарушений следственными органами. «Такое решение мотивировано недостатками украинского законодательства об избрании меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого», — заявил начальник департамента специальных расследований Сергей Горбатюк

Генпрокуратуре отметили, что после изучения выводов Интерпола будет принят план дальнейших действий. В частности, утверждается о возможном изменении законодательства Украины.

Интерпол объявил Януковича в международный розыск в январе 2015-го. В пояснении было указано, что бывший президент Украины разыскивается «по запросу его страны» «за хищение крупных финансовых средств и соучастие в хищении финансовых средств, совершенные в больших размерах в составе организованной группы». В июле того же года в адвокатской компании Joseph Hage Aaronson, представлявшей интересы бывшего главы государства, заявили, что преследование прекращено, потому как международная организация сочла его политически мотивированным.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. На Украине в отношении Януковича возбуждено несколько уголовных дел. Бывший президент объявлен в розыск, а его имущество на территории страны арестовано.