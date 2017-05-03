Радикал Ляшко спел «Смуглянку» в запорожском доме престарелых

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко во время посещения одного из геронтологических центров города Запорожье спел песню «Смуглянка». Соответствующее видео опубликовано в среду, 3 мая, на YouTube-канале политика.

В описании к записи говорится, что Ляшко поздравил живущих там людей преклонного возраста и, в том числе, ветеранов с праздником Победы, а также рассказал им о задачах его команды в парламенте. В Facebook он также выложил ролик с исполнением «Смуглянки», добавив, что «душевно посидел» с пенсионерами.

С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». С этих же пор День Победы, отмечавшийся 9 мая, носит название День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Фактически этот праздник игнорируется новым киевским руководством, основные мероприятия приходятся на 8 мая. В этот день в республике отмечают День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, которые, в свою очередь, празднуют капитуляцию нацистской Германии.