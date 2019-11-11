Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский пообещал, что сельхозземли будут покупать только украинские граждане и компании 

ТАСС + ещё 8 2 часа назад
Зеленский пообещал землю украинцам
Фото: РИА Новости
Президент Украина Владимир Зеленский пообещал, что в законопроект о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению будет внесена норма о возможности покупать землю только гражданами Украины, а иностранцами — только по решению, принятому на референдуме.
"Принято решение, что между первым и вторым чтением в документ будут внесены правки о том, что право продавать и покупать землю будут иметь только граждане Украины и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами. Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, смогут покупать украинскую землю только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме", — пояснил он в понедельник в видеообращении в связи с протестами против данного законопроекта ряда парламентариев и митингов аграриев в регионах.
В ближайшее время Рада, по словам президента, "разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума, и в конце концов даст украинцам право решать судьбу того или иного важного для них вопроса".
Президент также назвал "манипуляцией" заявления ряда политиков, критикующих указанный законопроект.
"Последние 20 лет этим вопросом манипулируют, старые политики запугали простых людей, посеяли в их головах ряд мифов, убеждают, что этого нельзя делать, — отметил он. — А вас не удивляет, что старые политики начали заботиться о народе? Может, они просто лоббируют чьи-то интересы, интересы тех, кому просто выгодно, чтобы украинцы не владели землей?".
Зеленский признал, что вопрос продажи земли сельскохозяйственного назначения является "очень чувствительным для украинцев". При этом он считает, что существующий в настоящее время запрет на ее продажу является "одним из наибольших обманов", нарушающим право украинцев распоряжаться своей землей. В пример глава государства привел международную практику по этому вопросу.
"Украинцы лишены этого права, так же, как и граждане Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Кубы, Конго. В остальных странах мира рынок земли существует. Да, есть разные модели этого рынка, например, когда иностранец может или не может купить эту землю, но сам рынок существует", — добавил он.
Критика законопроекта
В Верховной раде группой депутатов от "Слуги народа" зарегистрирован проект закона о земле, которым отменяется мораторий на ее продажу. Украинские парламентарии намерены его рассмотреть уже во вторник, несмотря на то, что парламентские слушания по этому вопросу назначены на 4 декабря.
В понедельник украинские аграрии в 13 областях перекрыли 17 магистральных дорог. Люди требуют отмены земельной реформы. С критикой законопроекта выступили также украинские политики. Лидер партия "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала возможное принятие этого законопроекта "одним из наиболее трагических событий в Раде". А глава "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко считает, что утверждение закона вызовет в стране социальный взрыв.
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
ТАСС: последние новости
Кремлю неизвестно о том, покупали ли родственники Асада недвижимость в Москве Кремлю неизвестно о том, покупали ли родственники Асада недвижимость в Москве В Стамбуле обнаружили тело основателя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье В Стамбуле обнаружили тело основателя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье В Берлине эвакуируют 13 тыс. человек из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой В Берлине эвакуируют 13 тыс. человек из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой
Комментарии2 
Теги:
В мире , Конфликты , Украина , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подруга разбившейся москвички раскрыла причину ее смерти
Подруга разбившейся москвички раскрыла причину ее смерти
В «нехорошей» воинской части нашли труп
В «нехорошей» воинской части нашли труп 34
Доцент рассказал, как убивал аспирантку
Доцент рассказал, как убивал аспирантку 46
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки 127
В центре Москвы задержаны вооруженные люди
В центре Москвы задержаны вооруженные люди 31
Видео
Главный враг России идет в президенты
01:04
Главный враг России идет в президенты
В мире Политика
«Дело Голунова» стало секретным
00:51
«Дело Голунова» стало секретным
Происшествия
Асмус пригрозили кровавой расправой
01:23
Асмус пригрозили кровавой расправой
Шоу-бизнес
Доцент рассказал, как убивал аспирантку
01:22
Доцент рассказал, как убивал аспирантку
Происшествия
У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве
03:54
У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве
В мире
Соколов разрыдался в суде
00:19
Соколов разрыдался в суде
Происшествия Криминал
Онколог дал прогноз о будущем Заворотнюк
00:25
Онколог дал прогноз о будущем Заворотнюк
Шоу-бизнес
Зеленский и его жена попали на обложку Vogue
02:19
Зеленский и его жена попали на обложку Vogue
В мире
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки
03:08
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки
Происшествия
От Наполеона до Отелло: как защищают ученого-убийцу
01:48
От Наполеона до Отелло: как защищают ученого-убийцу
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение