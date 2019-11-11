Зеленский пообещал землю украинцам

Зеленский пообещал, что сельхозземли будут покупать только украинские граждане и компании

Президент Украина Владимир Зеленский пообещал, что в законопроект о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению будет внесена норма о возможности покупать землю только гражданами Украины, а иностранцами — только по решению, принятому на референдуме.

"Принято решение, что между первым и вторым чтением в документ будут внесены правки о том, что право продавать и покупать землю будут иметь только граждане Украины и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами. Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, смогут покупать украинскую землю только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме", — пояснил он в понедельник в видеообращении в связи с протестами против данного законопроекта ряда парламентариев и митингов аграриев в регионах.

В ближайшее время Рада, по словам президента, "разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума, и в конце концов даст украинцам право решать судьбу того или иного важного для них вопроса".

Президент также назвал "манипуляцией" заявления ряда политиков, критикующих указанный законопроект.

"Последние 20 лет этим вопросом манипулируют, старые политики запугали простых людей, посеяли в их головах ряд мифов, убеждают, что этого нельзя делать, — отметил он. — А вас не удивляет, что старые политики начали заботиться о народе? Может, они просто лоббируют чьи-то интересы, интересы тех, кому просто выгодно, чтобы украинцы не владели землей?".

Зеленский признал, что вопрос продажи земли сельскохозяйственного назначения является "очень чувствительным для украинцев". При этом он считает, что существующий в настоящее время запрет на ее продажу является "одним из наибольших обманов", нарушающим право украинцев распоряжаться своей землей. В пример глава государства привел международную практику по этому вопросу.

"Украинцы лишены этого права, так же, как и граждане Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Кубы, Конго. В остальных странах мира рынок земли существует. Да, есть разные модели этого рынка, например, когда иностранец может или не может купить эту землю, но сам рынок существует", — добавил он.

Критика законопроекта

Верховной раде группой депутатов от "Слуги народа" зарегистрирован проект закона о земле, которым отменяется мораторий на ее продажу. Украинские парламентарии намерены его рассмотреть уже во вторник, несмотря на то, что парламентские слушания по этому вопросу назначены на 4 декабря.