Шварценеггер испортил фотосессию туристам у Эйфелевой башни

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер прокатился по центру Парижа на велосипеде и попал на фотографии прогуливавшихся у Эйфелевой башни туристов. Артист опубликовал в Instagram кадр, на котором видно, как он преграждает дорогу фотографу, снимающему группу.

«Спасибо туристам у Эйфелевой башни за то, что позволили мне испортить их фото», — подписал он снимки.

Один из очевидцев, путешествовавший в составе тайской группы, сообщил «Би-би-си» , что поначалу туристы не узнали «терминатора». Он был в куртке и шортах, белых носках и в темных солнцезащитных очках. Туристы поняли, что перед ними звезда, только когда гид закричал «Арнольд!»

Шварценеггер катался по французской столице в окружении телохранителей, однако это не помешало ему фотографироваться с туристами. Некоторым из них удалось сделать совместное фото с актером.