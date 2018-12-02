Трамп отложил увеличение торговых тарифов против Китая

Чтобы сократить торговый дисбаланс, Китай будет закупать у Штатов сельскохозяйственную, промышленную продукцию, энергоносители и другие товары.

В ответ на это Трамп согласился не повышать пошлины против Китая с 1 января. Ранее с начала года предполагалось повысить тарифы на продукцию на сумму в 200 миллиардов долларов с 10% до 25%.