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Трамп отложил увеличение торговых тарифов против Китая 

360tv.ru + ещё 38 9 минут назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились заключить новое торговое соглашение за 90 дней. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Белый дом.
Чтобы сократить торговый дисбаланс, Китай будет закупать у Штатов сельскохозяйственную, промышленную продукцию, энергоносители и другие товары.
В ответ на это Трамп согласился не повышать пошлины против Китая с 1 января. Ранее с начала года предполагалось повысить тарифы на продукцию на сумму в 200 миллиардов долларов с 10% до 25%.
«Обе стороны согласились приложить усилия, чтобы достичь нового соглашения в следующие 90 дней. Если к концу отведенного времени стороны не заключат соглашение, то тарифы вырастут с 10% до 25%», — говорится в сообщении Белого дома.
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Цзиньпин Си , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , В мире , Китай , США
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