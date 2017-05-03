Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo , известный своими едкими и порой жестокими карикатурами, посвятил предстоящему в воскресенье второму туру выборов президента Франции значительную часть свежего номера.

Ключевая тема выпуска ясна с первого взгляда. На первой полосе газеты, вопреки обыкновению, нет никаких рисунков, только надпись на черном фоне: "Второй тур: действительно ли вам нужны рисунки?".

Карикатура в журнале Charlie Hebdo

Впрочем, согласно данным опроса компании OpinionWay, опубликованным накануне, шансов победить у Макрона все же больше: ему прочат победу над Ле Пен с результатом 60% голосов избирателей против 40%.

Следующая карикатура — зарисовка визита лидера Нацфронта на фабрику Whirpool, рабочие которой протестовали против перевода производства в Польшу. Ле Пен и ее команда одеты в черные костюмы с красно-белыми повязками на левых руках — аллюзия на нацистскую форму весьма явная. "На следующей неделе я оккупирую Польшу", — произносит нарисованная Ле Пен, вскарабкавшаяся на стиральную машинку.

С каждым последующим рисунком градус негатива растет. На розовом фоне нарисована кровать, в которой лежат обнаженными пожилые Ле Пен и председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, которого кандидат в президенты пообещала сделать премьер-министром. "А что с возмещением моих трат на кампанию?" — спрашивает Дюпон-Эньян у Ле Пен. Она просит его заткнуться.

"Постельная" тема получает развитие и дальше. Так, лидер движения "Вперед" изображен в виде "резинового изделия", натянутого на голову главы Нацфронта. Иллюстрацию сопровождает вопрос "Второй тур: порвется ли презерватив?".

Первый тур выборов президента Франции прошел 23 апреля. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед" Макрон набрал 24,01% голосов, Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур.

Имя нового главы государства французы смогут узнать уже 7 мая, когда пройдет второй тур голосования.

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.