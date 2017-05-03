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Предвыборный Charlie Hebdo: "угрожающая" Ле Пен и "резиновый" Макрон

Charlie Hebdо опубликовал карикатуры на Ле Пен и Макрона
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Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo, известный своими едкими и порой жестокими карикатурами, посвятил предстоящему в воскресенье второму туру выборов президента Франции значительную часть свежего номера.
Ключевая тема выпуска ясна с первого взгляда. На первой полосе газеты, вопреки обыкновению, нет никаких рисунков, только надпись на черном фоне: "Второй тур: действительно ли вам нужны рисунки?".
Девушка в купальнике крутит "колесо фортуны", озаглавленное "колесом несчастья": семь ячеек содержат имя кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и только одна — имя экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона.

Фото: РИА Новости

Карикатура в журнале Charlie Hebdo
Впрочем, согласно данным опроса компании OpinionWay, опубликованным накануне, шансов победить у Макрона все же больше: ему прочат победу над Ле Пен с результатом 60% голосов избирателей против 40%.
Следующая карикатура — зарисовка визита лидера Нацфронта на фабрику Whirpool, рабочие которой протестовали против перевода производства в Польшу. Ле Пен и ее команда одеты в черные костюмы с красно-белыми повязками на левых руках — аллюзия на нацистскую форму весьма явная. "На следующей неделе я оккупирую Польшу", — произносит нарисованная Ле Пен, вскарабкавшаяся на стиральную машинку.
С каждым последующим рисунком градус негатива растет. На розовом фоне нарисована кровать, в которой лежат обнаженными пожилые Ле Пен и председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, которого кандидат в президенты пообещала сделать премьер-министром. "А что с возмещением моих трат на кампанию?" — спрашивает Дюпон-Эньян у Ле Пен. Она просит его заткнуться.

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"Постельная" тема получает развитие и дальше. Так, лидер движения "Вперед" изображен в виде "резинового изделия", натянутого на голову главы Нацфронта. Иллюстрацию сопровождает вопрос "Второй тур: порвется ли презерватив?".

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Первый тур выборов президента Франции прошел 23 апреля. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед" Макрон набрал 24,01% голосов, Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур.
Имя нового главы государства французы смогут узнать уже 7 мая, когда пройдет второй тур голосования.
Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.
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