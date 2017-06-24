Отвечавший за разведку бывший замминистра обороны США Майкл Викерс (2011-2015гг.) сравнил скандал в США вокруг заявлений о предполагаемом "российском вмешательстве" с терактами 11 сентября 2001 года.

"Это нападение на самом деле с политической точки зрения эквивалентно 11 сентября, это ужасно, ужасно серьезно", — заявил Викерс в интервью NBC.

"Русские точно вернутся, учитывая достигнутый успех. Я не вижу сведений о том, чтобы был какой-то ответ (со стороны США)", — сказал Викерс.

Викерс в 2011-2015 годах занимал должность замминистра обороны и курировал в Пентагоне разведку. Он ушел в отставку в апреле 2015 года, более чем за год до скандала с "русскими хакерами". После ухода в отставку вошел в совет директоров британской оборонной компании BAE Systems и американской консалтинговой компании Beacon Global Strategies.

Замминистра обороны США по разведке координирует деятельность ряда военных спецслужб, включая Разведывательное управление Пентагона, Национальное управление военно-космической разведки, Национальное агентство геопространственной разведки. Он также участвует в надзоре за работой Агентства национальной безопасности — крупнейшей и наиболее влиятельной разведслужбы США.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Проигравшие выборы демократы заявили, что публикация писем могла привести к поражению Хиллари Клинтон и победе Дональда Трампа на выборах. Результатов официального расследования власти США не предоставили.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.