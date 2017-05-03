Главные события у вас в почте
Последние мгновения: фотограф сняла взрыв, который ее убил
Фото: Hilda Clayton / US Army
Американский военный фотограф в Афганистане Хильда Клейтон засняла момент взрыва минометного снаряда, который ее убил. Снимки были опубликованы на сайте Military Review .
Хильда Клейтон и трое афганских солдат подорвались на минометном снаряде в Карагхахи, во время съемки видео учебных стрельб. Отмечается, что взрыв был случайным.
Фото: Hilda Clayton / US Army
Инцидент произошел еще в 2013 году, однако семья Клейтон дала разрешение армии США на публикацию снимков лишь сейчас.
Оставить комментарий