Ляшко призвал сохранить "Мотор Сич". "Одно из ведущих предприятий в мире по выпуску авиационных двигателей для самолетов и вертолетов "Мотор Сич" сегодня оказалось в крайне тяжелом положении. Вследствие московской агрессии оно потеряло российский рынок, куда поставляло 40% своей продукции", - посетовал политик.

"Кроме того, из-за блокады остановились поставки важнейших деталей. Несмотря на то, что в этом году госзаказ увеличился на 15%, до 500 миллионов гривен, это все равно только 5% от оборота предприятия", - подчеркнул Ляшко, находящийся в этот момент в Запорожье.

По его словам, Радикальная партия требует для завода увеличения оборонного заказа, госгарантии, отмены земельного налога и создания "коридора для восстановления поставок важных деталей, изготовленных в цехах, которые оказались на оккупированных территориях".

"Такие предприятия нужны Запорожью, нужны Украине. Мы сделаем всё, чтобы "Мотор Сич" работал на полную мощность. Украинцам - работу и достойную жизнь!" - отметил Ляшко.

Напомним, что "Мотор Сич" почти вдвое сократил свою прибыль за 2016 год. Причина этого заключается не только в неблагоприятной политической конъюнктуре, но и в падении спроса на украинскую продукцию в самой России из-за внедрения программы импортозамещения.