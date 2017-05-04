Опрос: победу в теледебатах кандидатов в президенты Франции одержал Макрон

Во Франции завершились теледебаты кандидатов в президенты страны Эмманюэля Макрона и Марин Ле Пен . Согласно результатам опроса социологической службы Elabe, большинство зрителей — 63 процента — отдали победу по итогам дебатов представителю движения "На марше" Макрону.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая. В телевизионной дуэли сошлись центрист Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Они высказались на 12 основных тем и ответили на десятки вопросов, напоминает ТАСС

Что касается отношений с Россией, то Макрон пообещал в случае избрания президентом Франции занимать в отношении РФ твердую позицию. "Я ни в коем случае не буду выполнять указания господина Путина, в отличии от госпожи Ле Пен, которая явно собирается подчиняться". — цитирует "Интерфакс" политика.

Ле Пен занимает значительно более мягкую позицию в том, что касается отношений Франции с РФ. На дебатах она заявила, что у Франции нет никаких причин вести холодную войну против России. Более того, по ее мнению, Франции следует оставаться "на одном и том же расстоянии" с США и с РФ.