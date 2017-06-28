Главные события среды

Минобороны ответило на слухи о захвате "российского военного"



В Минобороны России опровергли сообщения о том, что в ходе боев под Луганском украинские силовики взяли в плен российского военнослужащего Виктора Агеева . Заявление ведомства приводит ТАСС

"Северный поток" и Керченский мост приравняли к оружию

В ответ на обвинения Украины в том, что «Северный поток – 2» и Керченский мост создают военную угрозу для Украины и лишают ее портов на Азовском море, российские эксперты рассказали, что Киеву стоило бы наладить диалог с Москвой, а не демонизировать все российские проекты.

Дуров согласился на требования Роскомнадзора

Создатель Telegram Павел Дуров опубликовал на своей странице ВКонтакте регистрационные данные, которые запрашивает Роскомнадзор.

"Газпром" уйдет с турецкого рынка



Газпромбанк (ГПБ) находится в завершающей стадии выхода из компании Promak, которая владеет контрольным пакетом акциий (60%) в двух импортерах российского газа в Турцию - Enerco и Avrasya, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В России появится новое звание

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Стрелявший в убийцу Вороненкова сделал сенсационное признание

«Киллер» Игорь Гончар , якобы стрелявший в убийцу экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, рассказал о событиях, происходивших на месте преступления, в ходе программы «Пусть говорят» на «Первом канале».

Мара Багдасарян обратилась к президенту

Как сообщил адвокат скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян, он со своей подзащитной пришел в приемную президента Российской Федерации.

Украинский офицер сдал ЛНР штаб «АТО»

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Украинский офицер за вознаграждение передал сотрудникам правоохранительных органов ЛНР информацию о личном составе штаба силовой операции в Донбассе. Об этом сообщает на сайте МВД ЛНР.

На Марсе найдены останки инопланетянина