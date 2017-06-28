Главные события среды

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Фото: Страница Мары Багдасарян «Вконтакте"
Минобороны ответило на слухи о захвате "российского военного"
В Минобороны России опровергли сообщения о том, что в ходе боев под Луганском украинские силовики взяли в плен российского военнослужащего Виктора Агеева. Заявление ведомства приводит ТАСС.
"Северный поток" и Керченский мост приравняли к оружию
В ответ на обвинения Украины в том, что «Северный поток – 2» и Керченский мост создают военную угрозу для Украины и лишают ее портов на Азовском море, российские эксперты рассказали, что Киеву стоило бы наладить диалог с Москвой, а не демонизировать все российские проекты.
Дуров согласился на требования Роскомнадзора
Создатель Telegram Павел Дуров опубликовал на своей странице ВКонтакте регистрационные данные, которые запрашивает Роскомнадзор.
"Газпром" уйдет с турецкого рынка
Газпромбанк (ГПБ) находится в завершающей стадии выхода из компании Promak, которая владеет контрольным пакетом акциий (60%) в двух импортерах российского газа в Турцию - Enerco и Avrasya, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
В России появится новое звание
Reuters
Сенатор Вячеслав Тимченко сообщил о планах по разработке законопроекта по введению общероссийского института почётных граждан, передаёт «Парламентская газета».
Стрелявший в убийцу Вороненкова сделал сенсационное признание
«Киллер» Игорь Гончар, якобы стрелявший в убийцу экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, рассказал о событиях, происходивших на месте преступления, в ходе программы «Пусть говорят» на «Первом канале».
Мара Багдасарян обратилась к президенту
Как сообщил адвокат скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян, он со своей подзащитной пришел в приемную президента Российской Федерации.
Украинский офицер сдал ЛНР штаб «АТО»
EPA
Украинский офицер за вознаграждение передал сотрудникам правоохранительных органов ЛНР информацию о личном составе штаба силовой операции в Донбассе. Об этом сообщает на сайте МВД ЛНР.
На Марсе найдены останки инопланетянина
Марсоход Curiosity, принадлежащий американскому аэрокосмическому агентству NASA, сделал снимки с Красной планеты, всколыхнувшие научный мир. Уфологи обнаружили на них подозрительные окаменелости.
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