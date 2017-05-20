Президент Венесуэлы Николас Мадуро в довольно грубой форме потребовал в пятницу от главы США Дональда Трампа не вмешиваться в дела его страны.

"Убери свои руки отсюда, Дональд Трамп, иди домой, довольно интервенционизма, Венесуэла себя уважает", — приводит заявление Мадуро национальное радио Венесуэлы.

Ранее США ввели санкции против председателя и семи членов Верховного суда Венесуэлы, а президент Трамп сказал, что его страна вместе с партнерами по Западному полушарию будет работать по улучшению ситуации в Венесуэле. После этого правительство Венесуэлы выпустило заявление, осуждающе подобное вмешательство, и заявило, что агрессия Трампа перешла все границы.