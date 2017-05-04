Члены Транстихоокеанского партнерства решают вопрос о сотрудничестве без США

Дональда Трампа. Одиннадцать участников соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) договорились продолжить обсуждение вопроса о том, как запустить в действие эту договоренность о создании зоны свободной торговли после того, как о выходе из нее в январе объявила администрация президента США

Об этом сообщил японским журналистам официальный представитель Токио на переговорах о ТТП Кэйити Катаками. Он присутствовал на переговорах высокопоставленных дипломатов из 11 стран - членов соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, которые в четверг завершились в канадском городе Торонто.

"Участники договоренности намерены продолжать консультации, чтобы идея тихоокеанского партнерства не выдохлась,- заявил он. - Однако страны - члены соглашения придерживаются при этом разных позиций". В частности, как сообщает информационное агентство Kyodo, Япония, Австралия и Новая Зеландия настроены на запуск ТТП и без США в кратчайшие сроки. Однако к этому осторожно относятся такие страны, как Вьетнам и Малайзия, которые ранее рассчитывали в основном на более свободный допуск на американский рынок.

Вопрос о судьбе ТТП будет решаться по итогам дискуссий в Торонто на совещании на уровне министров, которое пройдет в конце мая во Вьетнаме.

Президент США Дональд Трамп сразу после своего вступления в должность объявил о выходе из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, хотя прежняя администрация Барака Обамы была одной из главных сил, продвигавших эту договоренность. Новый хозяин Белого дома пришел к выводу, что ТТП дает необоснованные выгоды конкурентам, включая Японию, и не в полной мере учитывает американские интересы. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пытался уговорить Трампа пересмотреть это решение, но это ему не удалось.

Соглашение о формировании ТТП после семи лет упорных переговоров было заключено в феврале прошлого года. Участниками этой зоны свободного движения товаров, капиталов и технологий должны были стать 12 стран: Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония. Соглашение может вступить в силу только после его ратификации большей частью стран-участниц. Однако пока это сделал только парламент Японии.