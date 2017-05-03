Власти США подали в суд на американку за смех над прокурором

Американские власти подали в суд на активистку Дизайри Фэруз за то, что она рассмеялась на слушаниях в Конгрессе США , посвященных утверждению кандидатуры Джеффа Сешнса на пост генерального прокурора страны. Это дело рассматривает Верховный суд в Вашингтоне, сообщила во вторник газета The Huffington Post.

Дизайри Фэруз является активисткой из общественной организации либерального толка Code Pink. Она рассмеялась, когда сенатор Ричард Шелби заметил, что то, как Сешнс "относится к равноправию всех американцев, общеизвестно и хорошо задокументировано", передает ТАСС.

Сенат заблокировал кандидатуру Сешнса за расизм 30 лет назад, когда президент Рональд Рейган назначил его федеральным судьей. В частности, его обвинили в симпатии к Ку-клукс-клану.

Власти выдвинули против Фэруз обвинения в "безобразном поведении, нацеленном на нарушение и срыв порядка заседания". В случае признания вины ей грозит штраф в размере 500 долларов и лишение свободы на полгода.