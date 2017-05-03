Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты страны Хиллари Клинтон высмеяла "твиттер-дипломатию" главы государства Дональда Трампа . Об этом она заявила в интервью CNN, сообщает Politico.

Клинтон полагает, что в вопросе Северной Кореей необходим диалог, а не посты в твиттере.

"Переговоры критически важны, но они должны быть частью более широкой стратегии, а не просто утренним твитом в духе: "Эй, давайте соберемся вместе, и, знаете, посмотрим, сможем ли мы поладить, и если сможем, то придумаем какую-нибудь сделку", - сказала экс-госсекретарь.

По ее словам, такая стратегия не работает. Также Клинтон предостерегла от прямых переговоров с северокорейским режимом. Она отметила, что власти КНДР всегда хотели вывести США на диалог, чтобы улучшить свои позиции на мировой арене.