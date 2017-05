СМИ: в Индии родилась девочка со второй головой в области живота

Девочка со второй головой в области живота — так называемым паразитическим близнецом — родилась в Индии, сообщает газета Daily Mail.

Индийские врачи в больнице JK Lone в городе Джайпур провели четырехчасовую операцию, во время которой успешно удалили отросток. В настоящее время младенец идет на поправку.

Indian baby is born with an additional HEAD attached to its stomach https://t.co/fwauCSLEYW pic.twitter.com/OEBRmMUKoe

— Daily Mail Online (@MailOnline) 2 мая 2017 г.

"Вторая голова" была лишь частично развита, у нее не было ушей и глаз. По словам хирургов, "голова" лишала девочку жизненно необходимых питательных веществ. Кроме того, рядом со "второй головой" у ребенка была третья рука.

Как отмечает газета, случаи рождения детей с паразитическим близнецом крайне редки — один на миллион новорожденных. Операция проводилась 26 апреля, но СМИ сообщают о ней только сейчас.