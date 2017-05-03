Финляндия не намерена вступать в НАТО

Финские власти не собираются отказываться от своего нейтрального статуса, сообщили «Известиям» в министерстве обороны Финляндии. Присоединение страны к НАТО поддерживает не более 30% населения. Кроме этого, в Хельсинки не считают, что Россия представляет угрозу национальной безопасности страны. Однако, как полагают эксперты, Запад так или иначе попытается заставить Финляндию примкнуть к Североатлантическому альянсу.

Финляндия — одна из немногих европейских стран, которая входит в состав ЕС , но при этом не является членом НАТО. Так же как Ирландия, Швеция и Австрия, Хельсинки придерживается нейтралитета. Несмотря на это, финское правительство периодически заявляет, что не исключает присоединения страны к НАТО. Впрочем, специальный советник министра обороны Финляндии Юха Мартелиус заявил «Известиями», что страна никогда всерьез не рассматривала возможность присоединения к военно-политическому блоку.

— Идею вступления в НАТО поддерживает приблизительно 25–30% населения, но не более того. Поэтому потенциальное присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу не находится в политической повестке дня. Такое решение не может приниматься без явной поддержки большинства населения. Кроме этого, Россия никогда не рассматривалась в Финляндии как угроза. Даже в новой Белой книге по обороне, которая вышла несколько месяцев назад, о России как об угрозе не говорится, — пояснил Юха Мартелиус.

Окончание холодной войны и расформирование Организации Варшавского договора не остановили политику экспансии НАТО на восток. В результате расширений в 1999, 2004 и 2009 годах натовские базы и военнослужащие оказались у самых границ России. Несмотря на озабоченность, которую неоднократно выражала Москва, представители военного альянса продолжают убеждать Кремль в том, что принятие новых членов не нацелено против России, а осуществляется лишь для укрепления общей безопасности. Продолжая поглощать одну европейскую страну за другой, НАТО фактически создает «разделяющую линию» между Европой и Россией. А формируя на территории вновь присоединившихся государств натовскую военную инфраструктуру, альянс провоцирует напряженность, ведь Москва вынуждена принимать необходимые контрмеры для удержания баланса сил.

Финляндия имеет с Россией границу длиной 1340 км. Именно этот фактор играет ключевую роль для НАТО.

— США с помощью расширения НАТО продолжают затягивать вокруг России так называемую петлю удава, расставляя свои военные базы и формируя соответствующие позиционные районы. Руководство Финляндии осознает: после вступления в НАТО территория страны подвергнется серьезным и масштабным инфраструктурным изменениям, которые начнет проводить альянс. Финляндия — одна из немногих стран, которая объективно понимает, что размещенные базы являются объектом для ударов, если говорить военным языком, — отметил в беседе с «Известиями» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Безразличие натовских чиновников к мнению граждан демонстрирует недавнее решение о вступлении в альянс Черногории — страны, где большая часть населения весьма негативно относится к подобной перспективе. Поэтому нельзя ожидать, что антинатовские настроения в финском обществе будут служить стопроцентным препятствием для присоединения страны к альянсу. Тем не менее пока финское правительство сохраняет нейтралитет, который предоставляет стране более широкие возможности сотрудничества с другими государствами. Однако нельзя исключать, что в перспективе США усилят давление на Хельсинки с целью добавить в натовскую копилку еще одну страну, граничащую с Россией.