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Сенатор предложил забрать у Трампа Iphone за призыв «закрыть» правительство
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Высокопоставленный сенатор-республиканец Боб Коркер (Bob Corker) считает, что у Дональда Трампа нужно забрать Iphone, а все сообщения президента США в Twitter должны впредь проверять сотрудники Белого дома. Об этом сообщает во вторник, 2 мая Washington Examiner.
Сенатор сделал заявление после встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом, в ходе которой Коркер и другие сенаторы-республиканцы пожаловались Пенсу на твит президента о том, что американское правительство нужно «закрыть». Как пишет Washington Examiner, на ланче в Капитолии сенаторы выразили свое недовольство и отметили, что сообщение Трампа нанесло ущерб поиску консенсуса как внутри Республиканской партии, так и с Демократами.
«Это просто не конструктивно. Такое никогда не должно происходить» — сказал Коркер.
Другой сенатор-республиканец Джефф Флейк (Jeff Flake), заявил, что у Трампа «кишка тонка», чтобы приостановить работу правительства.
Сенатор Джон Маккейн присоединился к критике президента, однако отметил, что его не побеспокоило сообщение Трампа в Twitter. «Я понял одно: стоит обращать внимание на то, что он (Трамп — прим. Лента.ру) делает, а не реагировать на все, что он говорит», — сказал Маккейн.
«Нам нужно 60 голосов в Сенате, которых там не наберется (для принятия бюджета — прим. Лента.ру) , — написал в Twitter Трамп и добавил: «Стране нужно хорошее «закрытие» (правительства — прим. Лента.ру) в сентябре, чтобы исправить этот беспорядок!».
Твиты Трампа 2 мая вызвали реакцию у экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Она раскритиковала усилия действующего главы государства по решению ядерной проблемы КНДР, отметив, что переговоры должны быть частью стратегии, а не ограничиваться «твитами по утрам в стиле: «Эй, давайте соберемся вместе и посмотрим, сможем ли мы поладить, и, возможно, у нас получится какая-нибудь сделка». «Это не работает!»— цитирует Клинтон РИА Новости.
Дональд Трамп начал использовать iPhone в марте, уйдя в целях безопасности с платформы Android. При этом в ходе предвыборной кампании он призывал бойкотировать продукцию Apple. Предшественник Трампа Барак Обама предпочитал устройство BlackBerry с ограничением ряда функций, однако позднее он также сменил аппарат на iPhone.
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