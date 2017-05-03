Президент США Дональд Трамп в среду продолжил спустя длительное время перепалку с побежденным соперником на выборах Хиллари Клинтон , которая обвинила ФБР в своем проигрыше на выборах. Трамп заявил в Twitter, что ФБР, напротив, смотрело сквозь пальцы на "плохие поступки" Клинтон, а демократы прикрываются историей о "связях Трампа с Россией", чтобы оправдать свое поражение на выборах.

"Директор ФБР (Джеймс) Коми — это самое лучшее, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон в том смысле, что он сделал ей поблажку за многие плохие поступки! Фальшивая история про Трампа/Россию была лишь оправданием, которое использовали демократы, чтобы объяснить проигрыш на выборах. Может быть, Трамп просто вел отличную кампанию?" — написал Трамп.

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что "русский Wikileaks " и директор ФБР Джеймс Коми виновны в ее проигрыше на президентских выборах в 2016 году. Клинтон выразила уверенность, что если бы выборы состоялись 27 октября 2016 года, она бы на них победила. Коми 28 октября распространил заявление, в котором сообщил, что ФБР обнаружило новые документы, связанные с закрытым было расследованием против Клинтон в связи с использованием ей персонального сервера электронной почты в бытность госсекретарем. Впоследствии Коми сообщил, что каких-либо новых оснований для обвинения Клинтон не нашлось. Клинтон проиграла выборы по числу выборщиков от штатов, хотя и получила больше голосов избирателей, чем Трамп.

У Трампа тоже были претензии к директору ФБР в связи с тем, что тот расследует предположения о связях предвыборного штаба Трампа с Россией, которые опровергли и в Кремле, и в нынешней администрации США

Спор между Трампом и Клинтон о том, кому из кандидатов помогло или, напротив, помешало ФБР, разгорелся с новой силой накануне очередного выступления Коми в конгрессе с показаниями. Как ожидается, Коми спросят в том числе и о его роли в ходе выборов президента.