Американские военные готовятся противостоять «гибридной войне», в ведении которой обвиняют Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командующего силами специального назначения ВС США генерала Реймонда Томаса.

«Мы ведем содержательные дискуссии, прежде всего в плане отпора российской агрессии. В этом плане вы можете видеть с нашей стороны все более эффективное сочетание военного потенциала, информационных операций, операций влияния, партнерского потенциала», - заявил Томас.

К концу июня 2017 года будет опубликован промежуточный анализ «гибридной войны», сообщила исполняющая обязанности помощника министра обороны США по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Тереза Уэлан. Заявления Томас и Уэлан сделали на слушаниях, посвященных 30-летию со дня создания спецназа США.

Гибридная война – действия, при которых страна-агрессор не ведет классического наступления на позиции противника, а использует диверсии, скрытые операции, кибертехнологии для подавления потенциала оппонента. Киевские власти и ряд западных стран обвиняли Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отрицают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.