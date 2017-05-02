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Главные события вторника
Меркель прибыла в Сочи
Канцлер Германии Ангела Меркель днем во вторник, 2 мая, прибыла в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
Стала известна тема разговора Путина и Трампа
Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, вероятно, обсудит конфликт в Сирии, передает агентство Рейтер.
Путин разделил банки на два вида
Президент России Владимир Путин подписал закон о двухуровневой банковской системе, который подразумевает разделение кредитных организаций на банки с базовой и универсальной лицензией. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство заблокировало мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat. Об этом сообщает РИА Новости.
Экс-жена Вороненкова оставила Максакову без квартир и денег
Юлия Вороненкова, бывшая жена убитого Дениса Вороненкова, переписала имущество экс-депутата на своих родителей, сообщает Life.
Кудрин рассказал россиянам, в чем хранить сбережения
Экс-министр финансов РФ и глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин рассказал, как россиянам стоит хранить свои сбережения с учетом курса рубля и цен на нефть. Об этом сообщает ТАСС.
Сын Рогозина получил новую должность
Фото: РИА Новости
Генеральным секретарем ОАО «Ил» стал Алексей Рогозин. Соответствующее решение принял Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом сообщает ТАСС.
Против Навального подано заявление о неуплате налогов
Федеральной налоговой службе предложили проверить данные о возможном уклонении от налогов оппозиционера Алексея Навального. Такое заявление в адрес главы ведомства Михаила Мишустина направил Российский союз налогоплательщиков.
Россиянам разрешат прописываться на дачах
Законопроект, согласно которому россиянам разрешат оформлять постоянную регистрацию на дачах, готовят к рассмотрению во втором чтении в Госдуме. В том случае, если документ будет принят, то загородные участки поделят на два типа. Об этом сообщает «Москва 24».
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