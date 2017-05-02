Главные события вторника

Меркель прибыла в Сочи

Канцлер Германии Ангела Меркель днем во вторник, 2 мая, прибыла в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным . Об этом сообщает ТАСС.

Стала известна тема разговора Путина и Трампа

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, вероятно, обсудит конфликт в Сирии, передает агентство Рейтер.

Путин разделил банки на два вида

Президент России Владимир Путин подписал закон о двухуровневой банковской системе, который подразумевает разделение кредитных организаций на банки с базовой и универсальной лицензией. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство заблокировало мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-жена Вороненкова оставила Максакову без квартир и денег

Кудрин рассказал россиянам, в чем хранить сбережения

Экс-министр финансов РФ и глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин рассказал, как россиянам стоит хранить свои сбережения с учетом курса рубля и цен на нефть. Об этом сообщает ТАСС.

Сын Рогозина получил новую должность

Против Навального подано заявление о неуплате налогов

Россиянам разрешат прописываться на дачах