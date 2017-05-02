Китай потребовал деактивировать американскую ПРО в Южной Корее

Пекин выступил за немедленную деактивацию противоракетной системы США THAAD в Южной Корее. С таким заявлением выступил представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан. Его слова передает The South China Morning Post

«Мы выступаем против размещения комплексов THAAD в Южной Корее и призываем все причастные стороны немедленно остановить его. Мы, безусловно, примем необходимые меры для обеспечения наших интересов», — заявил Гэн Шуан.