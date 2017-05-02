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Китай потребовал деактивировать американскую ПРО в Южной Корее
Пекин выступил за немедленную деактивацию противоракетной системы США THAAD в Южной Корее. С таким заявлением выступил представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан. Его слова передает The South China Morning Post.
«Мы выступаем против размещения комплексов THAAD в Южной Корее и призываем все причастные стороны немедленно остановить его. Мы, безусловно, примем необходимые меры для обеспечения наших интересов», — заявил Гэн Шуан.
2 мая северокорейские власти заявили, что Вашингтон провоцирует ядерную войну. Поводом к такому заявлению стали полеты бомбардировщиков ВВС США вблизи границ КНДР. Американские самолеты участвуют в совместных с Южной Кореей учениях. В ответ власти США заявили, что система THAAD способна сбивать северокорейские баллистические ракеты. 28 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что найти дипломатическое решение ситуации на Корейском полуострове «чрезвычайно сложно, вполне возможно, что это просто нереально». В Пхеньяне обещали «превратить в пепел» американские базы в Южной Корее и Японии в случае «военных провокаций» со стороны военнослужащих США.
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