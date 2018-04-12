Порошенко примет участие в саммите НАТО

Отмечается, что остается открытым вопрос проведения заседания комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств.

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