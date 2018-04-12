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Порошенко примет участие в саммите НАТО
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Порошенко примет участие в саммите НАТО 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко примет участие в июньском саммите НАТО, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции украинского государства Иванны Климпуш-Цинцадзе.
Отмечается, что остается открытым вопрос проведения заседания комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств.
"У Украины уже есть приглашение для участия в саммите. Сейчас речь идет о том, состоится, или не состоится именно комиссия Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств. Поэтому украинская делегация во главе с президентом примет участие в саммите, потому что уже есть приглашение", — подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.
Украинская сторона намерена прорабатывать вопрос участия Киева в заседании комиссии с международными партнерами, в частности с Венгрией, которая может блокировать указанное заседание.
"Я надеюсь, что у Венгрии хватит здравого смысла для того, чтобы перевести вопрос, который лежит в двусторонней повестке дня, именно в двусторонний порядок", — сказала она.
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