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Ляшко признался, что любит Москву
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко признался, что ему нравится Москва. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
Ностальгию по Москве у Ляшко пробудил Facebook, напомнивший ему о телеэфире в 2013 году на российском "Первом канале".
"Россияне и сейчас регулярно приглашают меня на эфиры. Дорогие мои москвичи, я обязательно приеду в нашу Москву, основанную черниговским князем, она мне всегда нравилась!" - пообещал Ляшко, но добавил, что такой чести он удостоит только Белокаменную только после того, как Крым и Донбасс вернутся под полный контроль Киева.
Напомним, что ранее депутат Рады от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко предложил канонизировать Ляшко за его умение "творить чудеса" в декларировании недвижимости.
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