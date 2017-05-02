Ляшко признался, что любит Москву

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко признался, что ему нравится Москва. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Ностальгию по Москве у Ляшко пробудил Facebook, напомнивший ему о телеэфире в 2013 году на российском "Первом канале".

"Россияне и сейчас регулярно приглашают меня на эфиры. Дорогие мои москвичи, я обязательно приеду в нашу Москву, основанную черниговским князем, она мне всегда нравилась!" - пообещал Ляшко, но добавил, что такой чести он удостоит только Белокаменную только после того, как Крым и Донбасс вернутся под полный контроль Киева.