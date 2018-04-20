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Госдеп обвинил Россию в зачистке места химатаки в Сирии
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Госдеп обвинил Россию в зачистке места химатаки в Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
США обвинили Россию и Сирию в «зачистке» места вероятной химатаки в сирийском городе Дума. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.
«Мы можем подтвердить, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) все еще не могут попасть в Думу. Мы полагаем, что это попытка России и Сирии провести свое подстроенное расследование. Мы думаем, они работают над зачисткой места предполагаемых атак и ликвидируют улики, свидетельствующие о применении химоружия», — сказала она.
Науэрт также рассказала, что «на некоторых свидетелей химатаки оказывали давление, чтобы те изменили свои показания».
17 апреля сообщалось, что Дамаск разрешил экспертам ОЗХО приехать в Думу, и специалисты уже прибыли в город. В тот же день американские репортеры побывали в Думе, и не нашли свидетельств химатаки
Ночью 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли совместный удар по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении 6 апреля в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Сирии Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте.
Ответственность за произошедшее западные страны возложили на сирийских военных. ОЗХО информацию о химической атаке пока не подтвердила. Российская сторона считает, что применение химоружия было инсценировано спецслужбами Великобритании при возможном участии США.
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