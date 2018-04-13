Эксперты ОЗХО начнут работу в Сирии

Эксперты ОЗХО через несколько часов начнут работу в Сирии

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари сообщил, что через несколько часов эксперты ОЗХО начнут работу на сирийской территории. Дамаск готов обеспечить группе специалистов все необходимые условия. Эксперты проверят информацию о якобы имевшем место инциденте с применением химоружия.

Эксперты ОЗХО в ближайшие часы начнут работу в Сирии по сбору фактов о возможной химатаке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постоянного представителя САР в ООН Башара Джаафари.

"Правительство Сирии пригласило миссию по сбору фактов из ОЗХО нанести визит в Сирию и посетить место, где, как утверждается, имел место инцидент. Мы готовы предоставить все необходимые условия для того, чтобы эта группа работала транспарентно. Мы ожидаем, что эта группа начнет работу через несколько часов", — сказал он.