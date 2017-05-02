Главные события у вас в почте
Министр торговли США назвал ракетный удар по Сирии развлечением
Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американский удар по сирийской авиабазе был «развлечением после ужина» президента страны Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина. Об этом сообщает The Hill.
Росс отметил, что ракетная атака была совершена, когда в США с визитом находился председатель КНР Си Цзиньпин. Трамп принял его 7 апреля в своей резиденции во Флориде.
«Когда подавали десерт, президент сказал мистеру Си Цзиньпину, что у него есть нечто стоящее рассказа, и это был запуск 59 ракет по Сирии», - сказал министр. Он отметил, что Трампу «ничего не стоило получить такое развлечение».
ВМС США 7 апреля нанесли удар ракетами «Томагавк» по авиабазе правительственных войск Сирии. Всего было выпущено более 50 ракет, нацеленных на взлетные полосы, стоянки самолетов и заправочные комплексы.
В Генштабе сирийской армии сообщали о шести жертвах удара, среди которых есть мирные жители. Президент США Дональд Трамп заявил, что удар стал ответом на химатаку, которую якобы совершили правительственные войска Сирии. По его мнению, действия Штатов позволят предотвратить распространение химоружия. В России удар назвали «актом агрессии против суверенного государства».
Оставить комментарий
Последние новости
-
ТАСС
-
Коммерсант
-
ФБА "Экономика сегодня"