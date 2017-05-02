Министр торговли США назвал ракетный удар по Сирии развлечением

Росс отметил, что ракетная атака была совершена, когда в США с визитом находился председатель КНР Си Цзиньпин. Трамп принял его 7 апреля в своей резиденции во Флориде.

«Когда подавали десерт, президент сказал мистеру Си Цзиньпину, что у него есть нечто стоящее рассказа, и это был запуск 59 ракет по Сирии», - сказал министр. Он отметил, что Трампу «ничего не стоило получить такое развлечение».

ВМС США 7 апреля нанесли удар ракетами «Томагавк» по авиабазе правительственных войск Сирии. Всего было выпущено более 50 ракет, нацеленных на взлетные полосы, стоянки самолетов и заправочные комплексы.