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В Сирии могли использовать советские бомбы с зарином
В организации Human Rights Watch заявили, что на сирийский Хан-Шейхун, скорее всего, сбросили произведенную в СССР бомбу с зарином. Об этом говорится в докладе, опубликованном на официальном сайте организации.
В документе отмечается, что на снимках с места падения предполагаемой бомбы виден зеленый металлический фрагмент. Именно его правозащитники сочли советской бомбой ХБ-250 или ХАБ-500. В Human Rights Watch подчеркнули, что эти бомбы было созданы специально для применения зарина.
На фотографиях кратера, образовавшегося после падения бомбы, запечатлено вещество, похожее на жидкость, говорится в отчете. «Это могло произойти при использовании бомбы с содержанием зарина, который при комнатной температуре сохраняет жидкую форму», - отметили в Human Rights Watch.
Правозащитники также утверждают, что с декабря 2016 года сирийская армия как минимум четыре раза использовала авиабомбы с отравляющими веществами и распыляла газы с вертолетов.
Четвертого апреля Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что в населенном пункте Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб была совершена химатака. По информации правозащитников, жертвами атаки стали как минимум 58 человек, в том числе 11 детей. Страны Запада возложили ответственность за атаку на власти Сирии. Россия призвала тщательно расследовать инцидент. По мнению Москвы, виновниками химатаки являются террористические группировки.
Экспертиза Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) установила факт применения зарина при атаке на Хан-Шейхун.
Из-за химатаки корабли ВМС США 7 апреля нанесли удар ракетами «Томагавк» по авиабазе правительственных войск Сирии. Всего было выпущено более 50 ракет, нацеленных на взлетные полосы, стоянки самолетов и заправочные комплексы.
В Генштабе сирийской армии заявляли о шести жертвах атаки, среди которых есть мирные жители. Президент США Дональд Трамп пояснил, что действия Штатов позволят предотвратить распространение химоружия. В России удар назвали «актом агрессии против суверенного государства».
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