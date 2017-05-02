В Сирии могли использовать советские бомбы с зарином

В документе отмечается, что на снимках с места падения предполагаемой бомбы виден зеленый металлический фрагмент. Именно его правозащитники сочли советской бомбой ХБ-250 или ХАБ-500. В Human Rights Watch подчеркнули, что эти бомбы было созданы специально для применения зарина.

На фотографиях кратера, образовавшегося после падения бомбы, запечатлено вещество, похожее на жидкость, говорится в отчете. «Это могло произойти при использовании бомбы с содержанием зарина, который при комнатной температуре сохраняет жидкую форму», - отметили в Human Rights Watch.

Правозащитники также утверждают, что с декабря 2016 года сирийская армия как минимум четыре раза использовала авиабомбы с отравляющими веществами и распыляла газы с вертолетов.

Четвертого апреля Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что в населенном пункте Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб была совершена химатака. По информации правозащитников, жертвами атаки стали как минимум 58 человек, в том числе 11 детей. Страны Запада возложили ответственность за атаку на власти Сирии. Россия призвала тщательно расследовать инцидент. По мнению Москвы, виновниками химатаки являются террористические группировки.

Из-за химатаки корабли ВМС США 7 апреля нанесли удар ракетами «Томагавк» по авиабазе правительственных войск Сирии. Всего было выпущено более 50 ракет, нацеленных на взлетные полосы, стоянки самолетов и заправочные комплексы.