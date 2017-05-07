СМИ: Трамп и Цукерберг часто общаются по телефону

Business Insider пишет, что основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг успел провести уже не одну телефонную беседу с Дональдом Трампом с тех пор, как он уже стал президентом США.

Причем, об этом сообщается со ссылкой на заявление самого Цукерберга, который и рассказал журналистам про свои нередкие беседы с президентом.

О чем Цукерберг общается с Трампом - неизвестно.

Ранее появились слухи, что владелец Facebook в будущем, возможно, и сам планирует стать президентом США, появились после "тайного" визита в дом к одной из американских семей.