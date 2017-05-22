Ким Чен Ын присутствовал на воскресном испытании ракеты, которое, согласно сообщению ЦТАК, является "последней апробацией перед боевым развертыванием". Лидер страны дал проведенному пуску оценку в "сто баллов из ста".

"Нужно как можно быстрее перейти к масштабному массовому производству и оснастить армию", - заявил Ким Чен Ын.