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Ким Чен Ын приказал скорее оснастить армию ракетой "Пуккыксон-2"
Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал как можно скорее оснастить ракетами "Пуккыксон-2" вооруженные силы страны. Об этом информирует РИА Новости.
Ким Чен Ын присутствовал на воскресном испытании ракеты, которое, согласно сообщению ЦТАК, является "последней апробацией перед боевым развертыванием". Лидер страны дал проведенному пуску оценку в "сто баллов из ста".
"Нужно как можно быстрее перейти к масштабному массовому производству и оснастить армию", - заявил Ким Чен Ын.
В воскресенье Пхеньян осуществил успешный запуск баллистической ракеты, которая упала на расстоянии 400 километров от группы японских островов Оки. В Совфеде ракетные пуски КНДР назвали игрой с огнем.
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