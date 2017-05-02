ПРО США THAAD приведена в боеготовность

Представитель военного контингента США в Южной Корее Роб Мэннинг заявил, что США готовы защитить Южную Корею и перехватить ракеты КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Силы США в Корее подтверждают, что система THAAD развернута и способна перехватывать ракеты Северной Кореи и защищать Южную Корею», - сказал Мэннинг.

Согласно неофициальным данным, система американской противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) имеет от четырех до девяти подвижных гусеничных установок. При этом каждая установка рассчитана на восемь ракет перехватчиков.

Также военнослужащие установят противоракетный радар TPY-2 TM.

В конце апреля в Южной Корее военные начали работы по развертыванию американской противоракетной системы THAAD. Сообщалось, что систему противоракетной обороны полностью соберут до конца 2017 года.