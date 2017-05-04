Студенты в Венесуэле заявили об организации протестов по всей стране

В Венесуэле студенты заявили о подготовке масштабных акций протеста на территории страны, передает El Nacional.

Отмечается, что принять участие в протестных маршах призвали также близких и родных учащихся.

"Каждый университет будет во главе протеста, требующего демократии и свободы", - глава студенческого центра Университета им. Симона Боливара Даниэль Асканио.