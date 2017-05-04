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Студенты в Венесуэле заявили об организации протестов по всей стране
В Венесуэле студенты заявили о подготовке масштабных акций протеста на территории страны, передает El Nacional.
Отмечается, что принять участие в протестных маршах призвали также близких и родных учащихся.
"Каждый университет будет во главе протеста, требующего демократии и свободы", - глава студенческого центра Университета им. Симона Боливара Даниэль Асканио.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил надежду на участие стран Европы в урегулировании ситуации в Венесуэле.
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