СМИ: сотрудница ФБР вышла замуж за боевика вместо участия в расследовании

Сообщается, что переводчица ФБР Даниэла Грин солгала руководству о том, куда намерена направиться, и предупредила своего мужа Дениса Касперта о расследовании. Грин вышла замуж за Касперта в 2014 году, но СМИ об этом стало известно только сейчас.

По данным телеканала, через несколько недель Грин признала, что совершила ошибку, и вернулась в США, где ее арестовали. Грин согласилась сотрудничать с властями. Ее приговорили к двум годам тюремного заключения. Летом прошлого года она вышла на свободу.