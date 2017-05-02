Оппозиция Венесуэлы взывает к международному сообществу на фоне "государственного переворота" со стороны президента Николаса Мадуро , сообщил в понедельник один из лидеров оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес.

Президент Венесуэлы поднял минимальную зарплату на фоне массовых протестов Ранее президент Мадуро объявил о созыве учредительного собрания. Согласно конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции. Ожидается, что в ночь на вторник правительство Венесуэлы издаст документ о начале процесса созыва и пояснит его детали.

"Мы обращаем внимание демократических правительств мира, международного общественного мнения, что Мадуро укрепляет государственный переворот и углубляет серьезный кризис", — написал Каприлес в своем микроблоге в Twitter.