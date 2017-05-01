Марин Ле Пен сократила разрыв от Макрона

От триумфального настроения, которое царило в штаб-квартире кандидата леволиберального движения "На марше" Эмманюэля Макрона после первого тура президентских выборов во Франции, в последние дни не осталось и следа. Ему на смену пришли тревога и опасения, что 7 мая не все пройдет так гладко, как виделось, а перспективы у их выдвиженца получить ключи от Елисейского дворца не такие радужные, как совсем недавно представлялось.

И этому есть объяснение. За минувшую неделю Марин Ле Пен серьезно укрепила свои позиции. Началось с того, что она одержала, как полагают многие аналитики, серьезную психологическую победу, когда, опередив Макрона, нанесла молниеносный визит рабочим завода Wirlpool в Амьене, родном городе главного "марширующего". Хозяева предприятия решили перенести производство в Польшу, выбросив на улицу 300 человек. Марин Ле Пен, обещавшую спасти рабочие места, встретили аплодисментами, а побывавшего там после Макрона - свистом и выкриками "Марин - президент".

Еще более значимого успеха Марин добилась, когда в конце прошлой недели договорилась о предвыборной коалиции с лидером небольшой правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяном. Тот также выдвигался в кандидаты на нынешних выборах и по итогам первого тура занял шестое место. За него проголосовали 4,7 процента избирателей, а это примерно 1,7 миллиона французов. Понятно, что не весь электорат Дюпон-Эньяна прислушается к призыву проголосовать за Ле Пен во втором туре, но многие наверняка последуют этой рекомендации, тем самым добавив в копилку харизматичной блондинке столь необходимые голоса.

Таким образом, впервые за всю историю существования "Национального фронта" ему удалось прорвать блокаду, которой регулярно он подвергался со стороны всех французских политических партий. Но, как сейчас констатируют обозреватели, так называемый "республиканский альянс" против "Национального фронта" приказал долго жить. Да, конечно, правая партия "Республиканцы" , Соцпартия, потерпевшие поражение на нынешних выборах и впервые за годы существования Пятой республики оказавшиеся вне игры, призывают французов голосовать за Макрона, на чем настаивает и нынешний президент Франсуа Олланд . Однако иной позиции придерживается, что немаловажно, глава левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон (почти 20 процентов голосов в первом туре). Хотя тот и выступает по чисто идеологическим соображениям против "Нацфронта", но каких-либо указаний своему электорату он давать не стал, предлагая людям самим решать, за кого опустить бюллетень 7 мая.

Более того, он подверг резкой критике Макрона, который, по его мнению, если станет президентом, продолжит в главных чертах экономический курс завершающего свой мандат в Елисейском дворце Олланда. В обращении, размещенном в социальных сетях, он назвал Макрона человеком, "неспособным управлять страной", от политики которого "мы избавимся через месяц" в результате парламентских выборов, которые состоятся в начале июня. Меланшон при этом не скрывает своего намерения сделать из движения "Неподчинившаяся Франция" главную левую оппозиционную силу в будущем парламенте страны.