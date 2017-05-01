Дутерте прокомментировал приглашение Трампа

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что из-за большой загруженности не уверен, что сможет принять приглашение президента США посетить Белый дом, пишет газета Philippine Star.

На вопрос журналистов, принял ли он приглашение Трампа , Дутерте ответил: "Нет, потому что я занят. Я ничего не могу обещать точно". Кроме того, он отметил, что ему предстоит совершить поездки в Россию и Израиль.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал посетить Филиппины в ноябре и пригласил филиппинского президента Родриго Дутерте в Вашингтон.

Дутерте в свое время прославился рядом очень жестких высказываний в отношении США при предшественнике Трампа — Бараке Обаме

Он, в частности, потребовал от США не рассматривать его страну "как собачку на поводке" и заявил, что Соединенные Штаты могут забыть о соглашении о расширенном сотрудничестве в оборонной сфере между странами, если он и дальше будет президентом. Также Дутерте говорил, что для его страны пришло время "распрощаться" с США. Однако позже уточнил, что его страна не может разорвать отношения с США, а Филиппинам нет нужды увязывать свою политику с политикой США.

В то же время, в ноябре Дутерте поздравил Трампа с победой на выборах, а позднее заявил, что с ним можно работать.