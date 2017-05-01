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Эрдоган потребовал реформировать Совбез ООН ради смещения Асада
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в одном из вузов Дели по случаю присуждения ему звания почетного доктора наук, призвал реформировать Совет Безопасности ООН.
«Какой справедливости можно ожидать от СБ ООН, где не представлены Индия и страны исламского мира?», - слова турецкого лидера агентство "Анадолу".
Президент Турции высказался за то, чтобы в этом органе не было так называемых постоянных членов, которые обладают правом вето.
"Если, несмотря на позицию ООН, Сирией все еще управляет Башар Асад, уничтоживший около миллиона своих соотечественников и проводящий политику государственного террора, то больше говорить не о чем", - отметил Эрдоган, комментируя свою позицию по структурным реформам СБ ООН.
Президент Турции также добавил, что не будет уподобляться "убийцам" в Сирии и не закроет двери для тех, кто бежит из этой страны от бомб и химического оружия.
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