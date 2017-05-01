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По улицам Одессы ездит бронетехника
Фото: кадр видео Youtube/ Таймер Одесса
Накаляется обстановка в Одессе, где праздничные даты совпадают с трагедией в Доме Профсоюзов, 2 мая. Об этом сообщает местный портал «Таймер».
К месту печальных событий 30 апреля прибыла военная техника и вооруженные силовики. Патрулировать улицы будут около трех тысяч человек.
По словам очевидцев, по городу ездят броневики БРДМ с крупнокалиберными пулеметами, а также около пяти автобусов с вооруженными спецназовцами. Местных жителей такие беспрецедентные меры безопасности пугают, но власти сообщают, что это сделано для предотвращения терактов.
Отмечается, что и техника, и военные останутся в городе в течение нескольких дней. Аналогичные акции проходили также в Одессе в 2015-2016 годах.
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