По улицам Одессы ездит бронетехника

Накаляется обстановка в Одессе, где праздничные даты совпадают с трагедией в Доме Профсоюзов, 2 мая. Об этом сообщает местный портал «Таймер».

К месту печальных событий 30 апреля прибыла военная техника и вооруженные силовики. Патрулировать улицы будут около трех тысяч человек.

По словам очевидцев, по городу ездят броневики БРДМ с крупнокалиберными пулеметами, а также около пяти автобусов с вооруженными спецназовцами. Местных жителей такие беспрецедентные меры безопасности пугают, но власти сообщают, что это сделано для предотвращения терактов.

Отмечается, что и техника, и военные останутся в городе в течение нескольких дней. Аналогичные акции проходили также в Одессе в 2015-2016 годах.