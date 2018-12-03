Украинский депутат рассказал о «большой беде» из-за Порошенко

"Большая беда" для Украины заключается в том, что другие государства стали хуже к ней относиться, ассоциируя страну с президентом Петром Порошенко, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев. Об этом политик поделился на своем YouTube -канале.

"Мы видим, что он не имеет никакой поддержки со стороны военных блоков, ни со стороны руководителей тех стран, которые до какого-то момента лояльно относились к нашей стране. К сожалению, я думаю, что эти отношения теряются, потому что они нас ассоциируют с руководителем нашей страны на сегодня. И это огромная беда, потому что когда Порошенко постоянно говорит: "Я Украина, мой народ", его так начинают воспринимать", — посетовал он.

Депутат добавил, что провокация Украины в Черном море была выгодна для главы государства, однако Порошенко не удалось добиться желаемого результата.

"После возможной трагической ситуации в Черном море — а мы же понимаем, что наши моряки могли погибнуть. И если сейчас анализировать, какие команды действительно получили наши моряки, то, скорее всего, это был билет в один конец. Вот если бы они погибли — Порошенко, наверное, был бы самым счастливым человеком, потому что тогда действительно можно было бы добиваться введения военного положения на два месяца, действительно можно было требовать продления санкций. Вот это были его цели и задачи. К счастью для Украины, они не состоялись", — отметил Мураев.

Провокация в Черном море

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию российских территориальных вод и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, в отношении моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. В Москве инцидент назвали провокацией, связанной с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

В четверг после инцидента в Черном море на Украине вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Порошенко заявил, что предложил Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы, которые должны пройти 31 марта.

Накануне президент страны также поручил перевести украинский военно-промышленный комплекс на особый режим работы. Кроме того, с третьего декабря на Украине начнутся масштабные сборы резервистов.