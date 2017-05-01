Савченко решила не поздравлять украинцев с майскими праздниками

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что не будет поздравлять жителей страны с майскими праздниками, потому что никакого праздничного настроения в стране нет, а чувствуется только раздражение и эмоциональная усталость. «Праздников уже больше никаких не чувствуется. Люди стали жить мрачно, затравленные войной и бедностью в стране. И если когда-то праздники приносили веселое настроение, открытость друг другу и общечеловеческий подъем, то сейчас каждый живет в своем коконе», - приводятся ее слова на сайте «Гордон.ua».

Она отметила, что в стране сейчас обсуждают только политику, войну, а также бедствия и аварии, которые где-либо произошли. Праздники же, по ее словам, вызывают «только раздражение и эмоциональную усталость».

При этом своеобразное поздравление она все же сделала, пожелав украинцам хороших новостей и «приятных неожиданностей», а также добавив, что в праздничные дни очень хочется «не услышать плохих новостей».