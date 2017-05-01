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В США заявили о конце эры стратегического терпения по отношению к КНДР
Эра стратегического терпения Соединенных Штатов Америки по отношению к КНДР прошла, заявил в понедельник вице-президент США Майкл Пенс.
"Мы ищем мирное решение (проблемы КНДР). Но эра стратегического терпения прошла", — сказал он в интервью телекомпании CBS.
Пенс напомнил, что "более четверти века США так или иначе вели переговоры и терпеливо относились к тому, что КНДР продвигается к обладанию ядерным оружием и реализации программы баллистических ракет".
"Теперь президент сказал, что это позади. И мы вовлекаем наших союзников в регионе для экономической и дипломатической изоляции КНДР", — сказал он.
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