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Объявлены окончательные результаты первого тура выборов президента Украины 

Lenta.ru + ещё 189 1 час назад
Центризбирком Украины завершил подсчет голосов в первом туре выборов президента страны. Об этом свидетельствуют данные сайта ЦИК.
По данным обработки 100 процентов протоколов, артист Владимир Зеленский сохраняет лидерство с результатом 30,24 процента. Действующий глава государства Петр Порошенко получает 15,95 процента, бывший премьер-министр и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 13,4 процента.
На четвертом месте оказался кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко, получивший 11,67 процента голосов. Разрыв с бывшим министром обороны Украины Анатолием Гриценко, оказавшимся на пятом месте, составляет несколько процентов.
Итоговые результаты первого тура в целом совпали с данными «Национального экзитпола». Согласно ним, 30,6 процента избирателей проголосовали за артиста, 17,8 процента — за действующего президента, 14,2 процента — за бывшего премьер-министра.
Ранее 2 апреля ЦИК уже объявил, что во второй тур выборов, который намечен на 21 апреля, проходят только Зеленский и Порошенко.
Тимошенко, которая в течение предвыборной гонки неоднократно опережала действующего президента по данным соцопросов, уже обвинила Порошенко в организации масштабных фальсификаций, направленных на снижение ее результата. Лидер партии «Батькивщина» не намерена поддерживать ни одного из своих оппонентов во втором туре, однако заверила, что не станет обжаловать результаты или выводить людей на массовые акции протеста.
Для того, чтобы победить в первом туре, любому из кандидатов в президенты Украины нужно было набрать не менее 50 процентов голосов плюс еще один голос. Второй тур состоится 21 апреля. Окончательные результаты выборов станут известны до 1 мая.
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Комментарии3
В мире , Видео , Социология , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Анатолий Гриценко , Центризбирком России
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