В Индонезии умер предположительно старейший житель планеты

Мужчина по имени Содимеджо, который, предположительно, был самым старым жителем планеты, умер на индонезийском острове Ява в возрасте 146 лет, передает телерадиокорпорация Би-би-си.

В прошлом году управление учета населения и записи актов гражданского состояния (Disdukcapil) района Сраген на главном индонезийском острове Ява подтвердило правильность выдачи местному жителю Содимеджо (Sodimejo) внутреннего удостоверения личности, в котором указано, что он родился 31 декабря 1870 года.

Однако, как отмечает Би-би-си, учет рождаемости в Индонезии начали вести в 1900, поэтому доподлинно определить возраст родившихся до этого периода не представляется возможным. Если бы данные о его возрасте подтвердили независимые эксперты, Содимеджо официально назвали бы самым старым в мире человеком.

Сообщается, что здоровье Содимеджо, также известного как "дедушка Гото" (Mbah Gotho — так обычно звали старожила односельчане), дало сбой в начале апреля – он провел несколько дней в больнице, а затем был выписан и отправлен домой, но с тех пор практически ничего не ел.

"Дедушка Гото" пережил десятерых братьев, четырех жен и всех своих детей. Его внук сообщил, что Содимеджо был похоронен в понедельник на кладбище, место на котом приобрел несколькими годами ранее.