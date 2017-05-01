Меркель отказалась покрывать голову перед саудитами

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. Как сообщает The Independent, на встрече с королем Сальманом бен Абделем Азиз аль-Саудом она не стала соблюдать дресс-код, принятый для женщин, и не надела на голову платок.

По данным Deutsche Welle, переговоры между лидерами двух стран были посвящены вопросам экономического и военного сотрудничества, а также партнерства в борьбе с терроризмом. По итогам переговоров Меркель констатировала, что Саудовская Аравия готова встать на путь изменений, однако в этой стране недостаточно соблюдаются права человека.

Говоря об этом, канцлер упомянула применение смертной казни и тюремное заключение блогера Раифа Бадави. Кроме того, Меркель встретилась с саудовскими женщинами-предпринимателями.

Меркель — не единственная западная женщина, которая не стала соблюдать дресс-код во время визита в Саудовскую Аравию. Например, зимой 2015 года супруга тогдашнего президента США Мишель Обама была с непокрытой головой на траурных мероприятиях по случаю смерти короля Абдуллы бен Абделя Азиз Аль Сауда.