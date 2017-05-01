Пхеньян обещает ускорить развитие потенциала для ядерного удара

Северная Корея обещает «ускорять в максимальном темпе меры для наращивания сил ядерного сдерживания», об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центрального телеграфного агентства Кореи.

СМИ опубликовало соответствующее заявление спикера МИД КНДР, в котором уточняется, что Пхеньян ускорит развитие военного потенциала, пока Вашингтон продолжает политику запугивания и шантажа.

«КНДР продолжит укреплять свой военный потенциал для самозащиты и превентивного ядерного удара», – говорится в документе.

В субботу в КНДР состоялись очередные неудачные испытания баллистической ракеты.