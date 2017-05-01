Макрон заявил о неизбежности Frexit при отсутствии реформ в Евросоюзе

Кандидат в президенты Франции лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон заявил телеканалу Би-би-си, что Евросоюз должен провести реформы или столкнуться с перспективой выхода Франции из состава ЕС (Frexit).

Макрон заявил, что он проевропеец и на протяжении президентских выборов отстаивал "европейскую идею" и политику ЕС, поскольку считает это очень важным для французского народа и для места страны в глобализации. По его словам, половина Франции "злится на эту европейскую идею".

"Таким образом, нам необходимо реформировать эту Европу, нам нужен новый Европейский союз в такой ситуации, чтобы защитить наш народ и урегулировать нашу глобализацию. Если на следующий день я решу принять меры и продолжить текущее функционирование ЕС, то я предам свой народ, я не хочу так делать, потому что на следующий день мы получим Frexit или вновь "Национальный фронт" , — заявил Макрон.

Соперница Макрона — кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в своих многочисленных выступлениях не раз говорила, что своей задачей она видит восстановление территориального, экономического, валютного и законодательного суверенитета Франции. В ее первоочередных планах в случае избрания — референдум по Frexit.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.