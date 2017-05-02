В Одессе пройдет митинг памяти в третью годовщину трагедии 2 мая

Митинг памяти состоится в Одессе в третью годовщину трагических событий 2 мая 2014 года, когда в результате столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов погибло почти 50 человек.

Памятное мероприятие организовано силами общественной организации "Совет матерей 2 мая", проведение мероприятий на официальном уровне в городе в этот день не планируется.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей процесс начался заново.

Общественники также отмечают, что за три года следствие фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.

События 2 мая

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Одессы и Харькова, а также радикалами из "евромайдана" — с другой.

Беспорядки закончились уничтожением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". По официальным данным, в ходе событий 2 мая в Одессе более 250 человек пострадали, из-за пожара в Доме профсоюзов погибли 42 человека, в результате беспорядков на Греческой площади с применением камней, взрывпакетов, огнестрельного и травматического оружия погибли еще шестеро.

При этом 10 человек разбились, выпав из окон горящего здания, 32 — погибли от ожогов или в результате отравления угарным газом, шесть человек — от огнестрельных ранений. Среди погибших семь женщин и один несовершеннолетний. В число пострадавших попали 49 милиционеров и 14 бойцов внутренних войск.

Траурные мероприятия

В прошлом году в Одессе также был запланирован траурный митинг, но из-за анонимного сообщения о минировании Куликова поля правоохранители оцепили территорию и не пустили туда участников акции. Люди, пришедшие почтить память погибших, провели памятный митинг за пределами оцепления.

Власти города не будут проводить траурные мероприятия, но одесситы, естественно, 2 мая придут на Куликово поле. Траурный митинг начнется в два часа дня. На Куликовом поле будут стоять рамки, будет проходная система", — рассказала РИА Новости глава "Совета матерей 2 мая" Виктория Мачулко.

В свою очередь, украинская партия "Оппозиционный блок" предложила почтить память погибших всеукраинской акцией и зажечь в этот день в 19.00 (совпадает с мск) свечи.

Обеспечивать порядок в Одессе будут более двух тысяч правоохранителей. С 30 апреля личный состав полиции области переведен на усиленный вариант несения службы. Правоохранители будут тщательно патрулировать центральною часть города, территорию Куликова поля и Соборной площади. На митинг полиция будет пускать людей исключительно через "фильтрационные пункты пропуска".

С целью недопущения вандализма и надругательства над местами захоронений погибших на кладбищах будут выставлены посты полиции, на основных транспортных магистралях и автомобильных дорогах, ведущих в город, выставят совместные посты наблюдения полиции и Службы безопасности Украины , чтобы не допустить провоза предметов и материалов, которые могут быть использованы во время массовых беспорядков.

Следствие затягивается

Расследование главного эпизода о событиях возле Дома профсоюзов еще не завершено. Дело против правоохранителей тормозит тот факт, что главный подозреваемый — бывший замглавы одесской милиции Дмитрий Фучеджи — скрывается от следствия. По данным Киева, он находится в Приднестровье, но власти непризнанной республики это отрицают. Дело против пожарных, которые, по версии следствия, несвоевременно выехали на вызов и не предоставили необходимых средств для спасения людей, также не доведено до конца.

Правоохранители отмечают, что многие улики по событиям 2 мая утеряны. Между тем украинские власти, в частности генеральный прокурор Юрий Луценко , неоднократно заявляли о существенных подвижках в расследовании одесской трагедии, однако никаких новых конкретных фактов правоохранители так и не представили.

"Я так думаю, что кому-то просто не выгодно, чтобы всплыла правда. К сожалению, уже три года матери погибших ходят и добиваются, три года некоторых из них не признают потерпевшими. Следователи заявляют, что многие улики потеряны, в самом Доме профсоюзов сейчас уже идет ремонт. Поэтому о каком расследовании можно говорить? Полиция говорит, что в интересах следствия ход расследования не разглашается", — говорит Мачулко.