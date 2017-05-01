Украинские солдаты продавали оружие из Донбасса мирным жителям

Главная военная прокуратура Украины совместно со Службой безопасности заявили о задержании двух военнослужащих, наладивших в Херсонской области продажу боеприпасов местному населению.

Военнослужащих схватили "на горячем" во время сбыта пяти гранат РГД, трех ручных осколочных гранат Ф-1 и гранатомета РПГ - 22.

Выявленные украинскими силовиками нарушения можно назвать ординарными: оружие и боеприпасы в "зоне АТО" не находятся под строгим контролем, а их появление на остальной территории Украины и даже попадание в страны ЕС - печальная тенденция, начавшаяся три года назад.