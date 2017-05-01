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Украинские солдаты продавали оружие из Донбасса мирным жителям
Главная военная прокуратура Украины совместно со Службой безопасности заявили о задержании двух военнослужащих, наладивших в Херсонской области продажу боеприпасов местному населению.
Военнослужащих схватили "на горячем" во время сбыта пяти гранат РГД, трех ручных осколочных гранат Ф-1 и гранатомета РПГ - 22.
Выявленные украинскими силовиками нарушения можно назвать ординарными: оружие и боеприпасы в "зоне АТО" не находятся под строгим контролем, а их появление на остальной территории Украины и даже попадание в страны ЕС - печальная тенденция, начавшаяся три года назад.
Обращает на себя внимание разве что место выявленных нарушений - Херсонская область, где действует незаконное вооруженное формирование - так называемый батальон имени Номана Челибиджихана, созданный под эгидой непризнанного никем "меджлиса". У СБУ и прокуратуры до сих пор не возникает вопросов, откуда эти боевики - промышляющие сегодня по большей части рэкетом - получили свое оружие. Не исключено, в этой связи, что местные жители при помощи солдат ВСУ сами начали вооружаться, чтобы противостоять посланцам "меджлиса".
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