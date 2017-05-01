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СМИ: в Великобритании задержали семерых украинцев за нарушение границы
В Великобритании задержали семерых человек, предположительно, граждан Украины, по подозрению в незаконном пересечении границы. Об этом сообщает Ipswich Star.
Сообщается, что подозреваемые были задержаны после того, как их лодка села на мель на побережье у графства Саффолк, и они подали сигнал бедствия.
Лодку отбуксировали к берегу, а задержанных доставили в местный полицейский участок.
22 апреля сообщалось, что пограничники задержали пытавшегося провезти в Крым боеприпасы украинца.
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